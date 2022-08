Cotação do barril Brent com forte baixa regressa a patamar inferior aos 100 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,49%, regressando para um patamar abaixo dos 100 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar menos 5,77 dólares em relação à última sessão, quando encerrou nos 105,09 dólares, fixando-se nos 99,32 dólares.

Esta foi a maior queda no preço do Brent no espaço de um mês, após a forte subida esta segunda-feira.

Para os analistas, o preço do petróleo baixou porque há a perceção de que a agitação no Iraque não irá afetar as exportações e pelo receio de que os preços altos levem a quebrar a procura.