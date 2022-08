Cotação do barril Brent para entrega em outubro sobe 3,93% para 105,09 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 3,93%, para os 105,09 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 3,98 dólares face à última sessão, quando tinha terminado nos 101,11 dólares.

O preço do Brent começou a semana acima da barreira dos 100 dólares, depois de na semana passada os Emirados Árabes Unidos terem tornado público que saudavam os planos da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) para cortar a produção e manter os preços elevados.

No entanto, os analistas consideram que o receio de uma recessão económica e um abrandamento da procura podem limitar a subida do preço.