Cotação do barril Brent sobe 0,60% para 90,37 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,60%, para os 90,37 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 54 cêntimos acima dos 89,83 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent conheceu uma modesta apreciação na sua cotação no final da sessão, mas bem abaixo dos 93 dólares em que chegou a cotar durante o dia.

Apesar do impulso para a subida resultante dos novos planos militares da Federação Russa para a sua invasão da Ucrânia, a perspetiva de um arrefecimento da economia internacional continua a conter os preços, segundo os analistas.