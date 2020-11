Cotação do barril Brent sobe 1,67% para 48,65 dólares

© HAIDAR MOHAMMED ALI/AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro terminou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 1,67%, para os 48,65 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 80 cêntimos acima dos 47,85 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

Para a manutenção da tendência altista da cotação do Brent contribuiu a queda das reservas petrolíferas dos EUA em 754 mil barris.

Também as novidades que chegam da frente sanitária, sobre o desenvolvimento de vacinas com eficácia elevada, e a eventualidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo prolongar os cortes na produção para 2021 contribuíram para a subida da cotação do barril.