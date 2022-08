Cotação do barril Brent sobe 3,90% e supera barreira dos 100 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 3,90%, superando a barreira dos 100 dólares que tinha baixado no início do mês.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,76 dólares acima dos 96,46 com que fechou as transações de segunda-feira, ou seja, nos 100,22 dólares.

Depois de cair na semana passada para os cerca de 90 dólares, patamar que o Brent não atingia desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, a Arábia Saudita sugeriu que está a avaliar o corte da sua produção, para evitar uma nova queda nos preços.

Esta intenção fez disparar as negociações europeias de petróleo durante a sessão desta terça-feira.

"Perante as preocupações com a fraca procura e as dificuldades para os preços subirem, alguns membros da OPEP [Organização dos Países Produtores de Petróleo] estão a começar a ficar nervosos ao considerarem possíveis quebras no preço no futuro", explicou Michael Hewson, analista da consultora CMC Markets.

O especialista ressalvou, no entanto, que os baixos níveis de reservas em muitos países "devem contribuir para manter os preços baixos".

A queda esta terça-feira do dólar, em que são negociados os mercados de futuros do petróleo, face às outras moedas, também impulsionou a subida do preço do barril de petróleo Brent na sessão.

Os investidores também estão atentos ao eventual regresso do petróleo iraniano ao mercado.

A consultoria Rystad Energy indicou, por sua vez, que a produção de petróleo russo permanecerá alta durante o resto do verão, mas espera-se que caia mais tarde devido a "uma ampla recessão económica" naquele país e uma "queda nas operações das refinarias e exportações de petróleo bruto".

(Notícia atualizada às 20h43)