Cotação do Brent continua a subir e valoriza 0,52% para 87,96 dólares

O preço do barril do petróleo Brent, para entrega em março, abriu a subir no mercado de futuros de Londres a 87,96 dólares, um aumento de 0,52% face ao fecho do dia anterior, um máximo desde 2014.

O preço do petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou na terça-feira na Bolsa Internacional de Futuros a valer 87,56 dólares.

Segundo especialistas, este aumento deve-se em parte a uma interrupção num oleoduto que vai do Iraque à Turquia, que tem causado preocupação num mercado que ainda tem problemas com a oferta de ouro negro.

A interrupção deveu-se a um incêndio no oleoduto Kirkuk-Ceyhan, que transporta petróleo do Iraque, o segundo maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para o porto turco de Ceyhan para exportação.

Para a subida da cotação também contribuiu a perspetiva de a vaga de infeções com a variante Ómicron do novo coronavirus começar a baixar em alguns países.

Além disso, a possibilidade de uma incursão militar russa na Ucrânia, que pode afetar o equilíbrio do mercado mundial de energia, também está a atrair a atenção dos investidores.