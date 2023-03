Cotação do Brent mantém-se em queda e está em 74,52 dólares

Esta foi a quarta sessão consecutiva em que a cotação do Brent fechou a perder. © Rodger BOSCH/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2023 • 21:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou esta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,39%, para os 74,52 dólares (66, 51 euros).

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 29 cêntimos abaixo dos 74,81 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Esta foi a quarta sessão consecutiva em que a cotação do Brent fechou a perder.

O receio que uma crise bancária afete a recuperação da economia e reduza a procura do petróleo continuou a pesar sobre as negociações do produto.