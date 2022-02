Criptoativos na mira da CMVM mas regulador diz que para já só pode alertar para riscos

O novo presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriel Bernardino © RODRIGO ANTUNES/LUSA

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) quer intervir na área dos criptoativos, mas, para já, não pode fazer mais do que alertar os investidores para os riscos. Para o presidente do conselho de administração da CMVM, Gabriel Bernardino, é importante que haja regulação sobre esta matéria e, por isso, o supervisor do mercado de capitais aguarda pela transposição de legislação da União Europeia (UE) para o quadro legal português para poder fazer mais. Mesmo assim, a CMVM garante que vai intensificar os alertas sobre os riscos dos investimentos em criptoativos.

"Quem investe nestas áreas tem de ter consciência dos riscos que está a correr, alertar é algo que nos compete. Além disso, precisamos de regulamento europeu [...] O que podemos fazer é alertar os investidores e quem investe para, se querem fazer investimento, fazê-lo conhecendo os riscos", afirmou Gabriel Bernardino, durante uma conferência de imprensa sobre a estratégia e prioridades da CMVM para o triénio 2022-2024, esta segunda-feira.

Referindo que a CMVM não tem "competências diretas" - embora a transposição do regulamento europeu Market and Crypto Assets (MiCA) possa gerar mais poderes para o regulador -, Bernardino, presidente da CMVM desde o final de 2021, garantiu que a CMVM "não deixará de continuar o seu contributo", alertando os investidores, sinalizando que os criptoativos representam uma "área não regulada com volatilidade muitíssimo significativa", que podem levar a "possíveis fraudes".

Gabriel Bernardino disse desconhecer casos fraudulentos em Portugal, através de criptoativos, mas salientou a sua ocorrência. Relembrando que esta é uma área não regulada em Portugal, como em termos europeus e na quase generalidade dos países, disse esperar a adoção do regulamento MiCA - ainda em preparação. Será na sequência desta diretiva que surgirá legislação em Portugal.

O presidente da CMVM comentou que a criação de legislação nacional "poderá demorar um ano ou mais para a implementação", mediante "decisão política". O MiCA está na parte final de discussão entre Conselho e Parlamento Europeu, seguindo-se a fase de aprovação.

Perante a ausência de regulação específica, Bernardino reiterou que o papel da CMVM, para já, "é alertar que quem investe nestas áreas tenha consciência dos riscos".

De momento, apenas o Banco de Portugal tem competências para intervir nos criptoativos - para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais. Para Garbiel Bernardino, o MiCA contém "materiais de acesso ao mercado, plataformas de mercado", diretamente relacionados com criptoativos, que fará "mais sentido ser a CMVM" a acompanhar. No fundo, o MiCA coloca em pé de igualdade alguns dos ativos a valores mobiliários. Mesmo assim - realçou o regulador - a atribuição de novas competências à CMVM será sempre uma opção do Governo na passagem da regulação europeia para a legislação portuguesa.

Nesse sentido, o presidente da CMVM admite que o regulamento europeu sobre criptoativos possa vir a dar novas competências à CMVM. "Admito perfeitamente que essas competências venham com a implementação de regulação europeia", afirmou.

Enquanto o MiCA não é adotado, a CMVM não exclui a hipótese de vir a propor legislação ao Governo, segundo Gabriel Bernardino. Contudo, o sinal dado pelo regulador do mercado de capitais é que espera pela legislação europeia.

"A emergência dos criptoativos e da tokenização, de infraestruturas de mercado e contratos baseados em tecnologia de registo descentralizado (blockchain) e o desenvolvimento de mecanismos de inteligência artificial aplicados sobre a crescente quantidade de dados disponível apresentam um potencial de disrupção significativo nos modelos de negócio tradicionais da intermediação financeira, vislumbrando-se vantagens competitivas, mas também riscos que importa avaliar continuamente com ponderação", lê-se no documento da CMVM relativo à estratégia 2022-2024.

A CMVM apresentou esta segunda-feira a sua estratégia até 2024, que segue cinco linhas de orientação: privilegiar o tratamento justo dos investidores; fomentar o investimento e a poupança de longo prazo através do mercado de capitais; simplificar a regulação e reforçar a supervisão preventiva, proporcional e baseada nos riscos; adotar uma atitude positiva face à inovação financeira; e promover a transição para uma economia mais sustentável e desenvolver o capital humano e a capacidade de gestão da informação.