DBRS deve avaliar esta sexta-feira rating de Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Agosto, 2022 • 07:43

A agência de notação financeira DBRS, que avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em "BBB" (alto) e perspetiva 'positiva', deverá pronunciar-se hoje sobre o "rating" de Portugal, segundo o calendário previsto.

Em fevereiro, a DBRS manteve o "rating" de Portugal em "BBB" (alto), mas melhorou a perspetiva de 'estável' para 'positiva'.

A agência justificou a melhoria da perspetiva para Portugal com as vulnerabilidades de crédito do país ligadas à pandemia parecerem "estar a recuar, enquanto as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar".

No relatório, assinalava que apesar do choque abrupto provocado pela pandemia, que levou a uma recessão de 8,4% em 2020, a economia portuguesa conseguiu recuperar no ano passado.

Explicava ainda que o 'rating' de Portugal poderia ser revisto em alta se o desempenho macroeconómico do país continuar a melhorar e o peso da dívida pública voltar à trajetória descendente.

Por outro lado, avisou, a perspetiva poderia ser revista em baixa para "estável" se as perspetivas de crescimento se deteriorarem "significativamente" e poderia cortar o 'rating' caso o compromisso político com políticas macroeconómicas sustentáveis diminuir, com impacto para as finanças públicas.

Segundo os analistas consultados pela Lusa, a DBRS deverá manter hoje inalterada a avaliação a Portugal.

O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de "rating" são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.