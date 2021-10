EDP Brasil entra na bolsa europeia Latibex

Bolsa. © EPA

A EDP Brasil vai passar a estar cotada na bolsa europeia Latibex, um mercado vinculado à bolsa espanhola para empresas lationo-americanas, anunciou o grupo EDP esta quarta-feira. A negociação das ações da EDP Brasil na Latibex começam a 27 de outubro.

Em comunicado, a EDP referiu que, com esta decisão, a holding brasileira "pretende aumentar a sua exposição a investidores estrangeiros, possibilitando novas formas de financiamento das suas atividades e uma valorização dos seus ativos".

A Latibex foi criada há mais de duas décadas, sendo hoje o único mercado internacional focado exclusivamente em títulos da América do Sul negociados em euros. Incluindo já a EDP Brasil, este mercado lista 11 empresas cotadas brasileiras, seis mexicanas, duas argentinas e uma peruana.

A EDP tem atividade no Brasil desde 1996, tendo aberto o capital naquele país em 2005. Hoje, com mais de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos, a EDP Brasil opera em 13 Estados brasileiros nos nos segmentos de geração, distribuição, transmissão, comercialização e serviços de energia, oferecendo soluções em geração solar e mobilidade elétrica, com foco no mercado B2B.

Até 2025, a EDP Brasil planeia investir 1,6 mil milhões de euros no país, em três eixos de ação: distribuição, energia solar e transmissão de energia. Recentemente, a EDP vendeu ativos no Brasil por 210 milhões de euros, num negócio que se enquadra na estratégia de rotação de ativos na atividade de transmissão no Brasil.