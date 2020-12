Entrada espetacular da Airbnb em bolsa anima Wall Street

Airbnb © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Dezembro, 2020 • 10:41

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average terminou em baixa de 0,23%, para os 29.999,26 pontos. O tecnológico Nasdaq, que tinha vivido um dia mau na véspera, avançou 0,54%, para as 12.405,81 unidades. Já o índiec alargado S&P500 recuou 0,13%, para os 3.668,05 pontos.

Os investidores estiveram a digerir as estatísticas das inscrições no subsídio de desemprego nos EUA, que subiram na semana anterior. Os números indicaram a mais forte subida desde o início da pandemia no país, no final de março, pressionada pela subida acentuada de casos de infeções com o novo coronavirus, que obrigou a novas restrições de atividade.

Entre 29 de novembro de 05 de dezembro, inscreveram-se no desemprego 853 mil pessoas, bem acima das 720 mil que os analistas esperavam.

Na frente do plano de apoio à economia dos EUA, as negociações continuam difíceis, porque, se todos declaram a necessidade de agir rapidamente, democratas e republicanos ainda não conseguiram colocar de lado as suas profundas divergências.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, saudou a existência de "importantes progressos" nas discussões, mas não excluiu que os congressistas passem parte das suas férias de Natal no Capitólio para negociar.

A sessão foi mitigada "porque os investidores ponderaram os dados dececionantes sobre o desemprego com a esperança de relançamento orçamental suplementar", estimaram os analistas do Wells Fargo.

Por outro lado, os investidores precipitaram-se para as ações da plataforma de aluguer de apartamentos Airbnb, que teve hoje o seu primeiro dia de cotação.

Introduzido a 68 dólares, o título ABNB terminou a cotar com uma valorização, que mais do que duplicou o valor inicial, de 113%, para os 144,71 dólares.

Esta operação, que permitiu ao grupo obter 3,4 mil milhões de dólares de dinheiro fresco (2,8 mil milhões de euros), valorizou-o em mais de 100 mil milhões de dólares.

Os seus rivais tiveram evoluções diferentes, como a Booking, que perdeu 0,11%, e a Expedia, que progrediu 1,27%.

Nos outros títulos mais relevantes, a Facebook fechou em baixa de 0,29%, depois das queixas apresentadas na quarta-feira à justiça norte-americana por várias autoridades dos EUA, que a acusam de abuso de posição dominante e querem que aliene a WhatsApp ou o Instagram.