Euro cai após relatório sobre o emprego nos EUA

Euro segue abaixo do dólar © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Outubro, 2022 • 18:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro depreciou-se nesta sexta-feira após a publicação do relatório sobre o emprego nos Estados Unidos, que abre caminho a novas subidas das taxas de juro pelo banco central norte-americano, o que beneficia o dólar.

Às 17.55 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,97665 dólares, quando na quinta-feira ao fim da tarde negociava a 0,98010 dólares.

O Departamento do Trabalho divulgou o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos em setembro, que foi melhor do que o esperado, com uma descida da taxa de desemprego para 3,5%.

A economia norte-americana criou 263.000 empregos no mês passado, um abrandamento em relação aos 315.000 de agosto.

Apesar da desaceleração na criação de emprego em setembro, o mercado de trabalho permanece sólido, o que permite à Reserva Federal (Fed) continuar o endurecimento da sua política monetária, após sucessivas subidas das taxas de juro para travar a inflação.

Vários membros da Fed mostraram-se favoráveis à continuação de subidas agressivas das taxas de juro, como a presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester.

Divisas................hoje..............quinta-feira

Euro/dólar............0,97665.................0,98010

Euro/libra............0,87899.................0,87972

Euro/iene.............141,84...................142,07

Dólar/iene............145,23...................144,96