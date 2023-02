Euro cai e segue abaixo de 1,07 dólares

© Daniel ROLAND/AFP

O euro depreciou-se esta sexta-feira e negociou abaixo de 1,07 dólares, após ter sido divulgado que a confiança do consumidor melhorou nos Estados Unidos no início de fevereiro.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0692 dólares quando na quinta-feira seguia a 1,0761 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0690 dólares.

A confiança do consumidor subiu em fevereiro nos Estados Unidos, pelo terceiro mês consecutivo, apesar de continuar moderada devido à elevada inflação e aos efeitos do abrandamento do mercado laboral.

O dólar subiu face ao euro e outras divisas.