Euro cai e segue abaixo de 1,08 dólares

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0779 dólares. © Denis LOVROVIC/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Maio, 2023 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro depreciou-se esta terça-feira e seguia abaixo de 1,08 dólares, devido à aversão ao risco, num contexto de incerteza sobre as negociações para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0767 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0816 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, mantiveram uma "reunião produtiva" na segunda-feira à noite para tentar aumentar o teto da dívida, mas não chegaram a acordo.

As conversações de segunda-feira são as últimas de uma série de reuniões para tentar aprovar um aumento do teto da dívida antes que o país entre em incumprimento, o que teria consequências para o mercado financeiro global.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0779 dólares.