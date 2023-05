Euro cai e segue abaixo de 1,10 dólares

© Denis LOVROVIC/AFP

O euro caiu esta terça-feira para o nível de 1,09 dólares, devido à aversão ao risco que levou os investidores a optarem pela compra de dólares.

Às 18.20 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0964 dólares, quando na segunda-feira quase à mesma hora negociava a 1,1028 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0959 dólares.

As declarações de alguns membros do Conselho do BCE em defesa de uma política monetária agressiva não contribuíram para a valorização do euro.

O governador do Banco da Letónia, Martins Kazaks, disse à Bloomberg que o BCE pode subir as taxas de juro muito mais do que se prevê e que os aumentos podem não terminar em julho.

Na mesma linha, o governador do Banco Nacional da Eslováquia, Peter Kazimir, considerou que o BCE tem muito trabalho a fazer apesar do recuo da inflação e que deve continuar a subir as taxas de juro durante mais tempo do que o previsto.

"O abrandamento do ritmo das subidas das taxas de juro para 25 pontos base é um passo que permite ao BCE aumentá-las paulatinamente durante mais tempo caso seja necessário e os dados o justifiquem", disse Kazimir.

O presidente do Bundesbank alemão, Joachim Nagel, também disse em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung que são necessárias mais subidas das taxas de juro na zona euro para lutar contra a inflação.

O BCE aumentou na semana passada as suas taxas de juro em 25 pontos base.

Divisas................hoje..........segunda-feira

Euro/dólar............1,0964................1,1028

Euro/libra............0,86865..............0,87257

Euro/iene.............148,15................148,55

Dólar/iene............135,13................134,71