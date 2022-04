Euro cai face ao dólar devido à aversão ao risco

© EPA/SHAHZAIB AKBER

O euro caiu, nesta segunda-feira, e seguia pouco acima de 1,07 dólares, no valor mais baixo desde março de 2020, com os investidores a evitarem o risco e a procurarem refúgio no dólar.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0715 dólares quando na sexta-feira seguia a 1,0779 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0746 dólares.

Os investidores estão a evitar o risco, receando os efeitos económicos de um confinamento mais alargado na China para conter a pandemia de covid-19.

A moeda europeia oscilou entre 1,0697 dólares e 1,0816 dólares.

Divisas...............hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0715.................1,0779

Euro/libra............0,84176...............0,83982

Euro/iene.............136,82.................138,91

Dólar/iene............127,70.................128,86