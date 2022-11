Euro desce, mas ainda está acima de 1,03 dólares

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Novembro, 2022 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro desceu esta sexta-feira, mas continuou a negociar acima de 1,03 dólares, após declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), que insistiu no endurecimento da política monetária na zona euro para travar a inflação.

Às 18.05 (hora de Lisboa), o euro valia a 1,0349 dólares, quando na quinta-feira ao fim da tarde negociava a 1,0386 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0366 dólares.

As perspetivas de inflação vão determinar até onde e com que rapidez o BCE sobe as taxas de juro, indicou Christine Lagarde, num discurso no 32.º Congresso Bancário Europeu, em Frankfurt.

Divisas................hoje.............quinta-feira

Euro/dólar............1,0349..................1,0386

Euro/libra............0,87063................0,87533

Euro/iene.............144,65..................145,04

Dólar/iene............139,77..................139,65