Euro recua e mantém-se abaixo de 1,02 dólares

O euro continuou esta quinta-feira a negociar abaixo de 1,02 dólares, apesar das atas do Banco Central Europeu (BCE) mostrarem que algumas vozes defendem uma subida das taxas de juro superior a 25 pontos base.

Às 17h50 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0158 dólares, abaixo do valor de 1,0174 dólares registado na quarta-feira ao fim da tarde.O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0180 dólares.

Alguns membros do Conselho do BCE manifestaram-se, em junho, a favor de um aumento das taxas de juro acima do aumento previsto de 25 pontos base na próxima reunião da instituição, no dia 21 de julho, segundo as atas divulgadas hoje.

Por sua vez, a Reserva Federal (Fed) norte-americana divulgou na quarta-feira as atas da sua última reunião, indicando que os membros do comité de política monetária sinalizaram que podem ser necessárias taxas de juros mais altas se a inflação persistir.

Nos Estados Unidos foi ainda anunciado que os pedidos de subsídio de desemprego subiram para 235.000 na semana passada, mais 4.000 em relação ao período anterior.

A libra esterlina subiu face ao euro e ao dólar após o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciar que vai deixar o poder.

Divisas................hoje ............quarta-feira

Euro/dólar............1,0158..................1,0174

Euro/libra............0,84603................0,85375

Euro/iene.............138,14................. 138,10

Dólar/iene............135,99................. 135,74