Euro recupera e segue perto da paridade com o dólar

O euro continuou esta sexta-feira a recuperar lentamente, negociando muito perto da paridade com o dólar, que recuou após as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Às 18 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,99800 dólares, quando na quinta-feira quase à mesma hora negociava a 0,99590 dólares, registando já uma ligeira valorização em relação ao dia anterior.

Num discurso no simpósio de Jackson Hole, o presidente da Fed defendeu a continuação de uma política monetária restritiva para travar a inflação, o que pode significar que o banco central continuará a subir as suas taxas de juro a um ritmo intenso.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0007 dólares.

Divisas................hoje..............quinta-feira

Euro/dólar............0,99800.................0,99590

Euro/libra............0,84927.................0,84257

Euro/iene.............137,07...................136,09

Dólar/iene............137,34...................136,65