Euro sobe e regressa aos 1,09 dólares

Notas de euros e de dólares © Freepik

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Junho, 2023 • 18:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro subiu, nesta sexta-feira, face ao dólar, após duas sessões consecutivas a perder, e regressou aos 1,09 dólares, quando foi revelado que a inflação nos EUA desacelerou para 3,8% em maio.

Pelas 18 horas (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0919 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0869 dólares.

O euro também subiu em comparação com o iene, mas desceu face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0866 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,035 dólares e um máximo de 1,0931 dólares.

A inflação nos Estados Unidos recuou para 3,8% em maio, menos cinco décimas do que no mês anterior, segundo dados do Departamento do Comércio da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

O índice subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, face à sua volatilidade, ficou nos 4,6%, menos uma décima em comparação com abril.

Para fazer face à subida dos preços, a Fed aumentou 10 vezes as taxas de juro, desde março de 2022, colocando-as, atualmente, entre 5% e 5,25%.

Na quinta-feira, o presidente Fed, Jerome Powell, insistiu que ainda se podem esperar pelo menos duas subidas adicionais das taxas de juro antes do final do ano nos Estados Unidos.

Powell, que falava na 4.ª Conferência sobre Estabilidade Financeira, organizada pelo Banco de Espanha e pelo Centro de Estudos Monetários e Financeiros (CEMFI), insistiu que "as pressões inflacionistas continuam a ser elevadas e o processo de regresso da inflação aos 2% ainda tem um longo caminho a percorrer".

O presidente da Fed reconheceu que as condições de crédito mais restritivas "são suscetíveis de afetar a atividade económica, as contratações e a inflação", a que acrescentou a maior restritividade das condições financeiras provocada pelas tensões bancárias de março, que no seu conjunto terão um impacto "ainda incerto" na economia.

Divisas................hoje...........quinta-feira

Euro/dólar............1,0919...............1,0869

Euro/libra............0,85860..............0,86114

Euro/iene.............157,58................157,42

Dólar/iene............144,32................144,82