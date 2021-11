© Daniel ROLAND/AFP

O euro valorizou-se esta segunda-feira face ao dólar, mas não conseguiu superar os 1,16 dólares, no seguimento da publicação dos dados sobre a atividade económica dos Estados Unidos da América.

O euro transacionava pelas 16:00 a 1,1590 dólares, o que compara com os 1,1558 registados nas últimas horas da negociação no mercado de divisas na sessão anterior, de acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe.

O Banco Central Europeu fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1578 dólares.