Euro volta a deslizar face ao dólar

O euro caiu face ao dólar nesta quarta-feira, com os investidores a aguardar a publicação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), e com as tensões geopolíticas a pressionar a divisa da zona euro.

Pelas 18 horas (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0627 dólares quando na terça-feira, pela mesma hora, seguia a 1,0678 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0644.

Já na terça-feira o euro tinha caído face à divisa norte-americana.

As atas da última reunião da Fed, que são hoje divulgadas, podem dar pistas sobre os passos a seguir pela entidade.

Entre os investidores há o receio de que o bom desempenho e resiliência da economia dos EUA leve a Fed a continuar a subir as taxas de juro para controlar a inflação.

A aversão ao risco nos mercados, devido às tensões geopolíticas, numa altura em que se completa um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, impulsiona o dólar, considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza.

A visita do Presidente dos EUA, Joe Biden, à Ucrânia causou preocupação, sinalizando que os Estados Unidos suspeitam que a China pretende fornecer apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Na Europa, a subida do índice de confiança empresarial para a Alemanha não travou a desvalorização do euro, com o instituto de investigação económica alemão (Ifo) a divulgar que aquele índice subiu para 91,1 pontos em fevereiro, contra 90,1 pontos em janeiro.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0627..................1,0678

Euro/libra............0,88029................0,88012

Euro/iene.............143,20..................143,43

Dólar/iene............134,74..................134,32