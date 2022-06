Euro volta a subir e aproxima-se dos 1,06 dólares

© INA FASSBENDER/AFP

O euro subiu esta segunda-feira face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, e aproximou-se dos 1,06 dólares, no mesmo dia em que a NATO anunciou que deverá definir a Rússia como a sua maior ameaça.

Pelas 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia nos 1,0597 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora negociava nos 1,0546 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0572 dólares.

A NATO deverá definir, na cimeira de Madrid, a Rússia como a sua maior e mais direta ameaça e aprovar o reforço das forças de alta prontidão e de militares no leste europeu, disse esta segunda-feira o secretário-geral da organização.

Jens Stoltenberg afirmou, numa conferência de imprensa em Bruxelas, que os líderes dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) esperam chegar a acordo em Madrid, esta semana, para um aumento das forças de alta prontidão para mais de 300 mil militares, assim como para o reforço de batalhões estacionados em países do leste da Europa.

Em Madrid, a Aliança Atlântica, de defesa e cooperação militar entre países da Europa e da América do norte, deverá também definir a Rússia como a maior e mais direta ameaça para os estados-membros da NATO no novo conceito estratégico da organização, que será adotado na cimeira, referiu Stoltenberg.

Divisas...............segunda-feira..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0597.................1,0546

Euro/libra............0,86222...............0,85957

Euro/iene.............143,42.................142,55

Dólar/iene............135,34.................135,16