Euro volta a subir e aproxima-se dos 1,1 dólares

O euro subiu esta quarta-feira face ao dólar, pela terceira sessão consecutiva, e aproximou-se dos 1,1 dólares, depois do Fundo Monetário Internacional (FMI) ter admitido a existência de nervosismo nos mercados devido à instabilidade bancária.

Pelas 18h01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0996 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,906 dólares.

O euro também subiu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0905 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0868 dólares e um máximo de 1,0927 dólares.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) admitiu hoje a existência de nervosismo nos mercados devido à instabilidade bancária e pediu às entidades reguladoras que monitorizem de perto possíveis "focos de vulnerabilidade" no setor.

Durante uma conferência de imprensa em Washington para apresentar o novo relatório de perspetivas globais, o diretor de investigação da instituição, Pierre-Olivier Gourinchas, garantiu que os bancos estão numa posição muito mais robusta do que há quinze anos, pouco antes da crise financeira de 2008.

No entanto, reconheceu que os investidores tendem a procurar "o elo mais fraco", pelo que recomendou que as autoridades façam todos os possíveis para identificar riscos no setor bancário ou noutras instituições financeiras, para evitar que a instabilidade se alastre ao resto da economia.

A instituição recomenda que os bancos centrais mantenham por enquanto a atual política monetária para combater a inflação.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0996..................1,906

Euro/libra............0,88076................0,87887

Euro/iene.............146,45..................145,77

Dólar/iene............133,18..................133,67