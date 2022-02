"Família Bitcoin" mudou-se para Portugal devido à ausência de impostos

© Ozan KOSE/AFP

Primeiro trocaram tudo o que tinham por bitcoin, depois viajaram por 40 países, em cinco anos, à procura do local ideal para se fixarem. Foi em Portugal que a família holandesa Taihuttu, também apelidada de "Bitcoin Family" (Família Bitcoin), encontrou o "paraíso fiscal" das criptomoedas, visto que por cá não há tributação sobre as moedas digitais.

"[Portugal] é um lindo paraíso de bitcoin", afirmou o holandês Didi Taihuttu, patriarca da "Família Bticoin", à CNBC, explicando que o património de bitcoins da família está, em parte, guardados em "carteiras frias" na Europa, Ásia, América do Norte e Oceânia. Ou seja, parte das bitcoin estão depositadas em pen drives, guardadas em cofres, longe de criminosos informáticos. Para aceder a essas moedas digitais é necessário acesso físico.

Didi Taihuttu contou que a família optou por passar a residiri em Portugal por motivos fiscais, uma vez que o país é um dos poucos países europeus onde a carga fiscal sobre as criptomoedas ainda é nula. "Não se paga qualquer imposto sobre ganhos de capital em criptomoedas", disse.

"Era um destino muito atrativo para ser ignorado por esta família", acrescentou.

A família Taihuttu - um casal e três filhas - deixou o que Didi considerava ser uma vida normal, em 2017. Didi Taihuttu e a mulher decidiram vender tudo e comprar bitcoins. Há cinco anos, uma unidade de bitcoin custava pouco mais de 760 euros (900 dólares). Hoje, a bitcoin vale mais de 37 mil euros (mais de 41 mil dólares), embora em novembro de 2021 a criptomoeda tenha atingindo o máximo histórico de 69 mil dólares.

No início deste ano, o Observador já tinha descoberto os Taihuttu no Algarve, região a partir da qual estavam a apostar em Portugal, procurando criar um "porto de abrigo".

Em Portugal é um facto que o fisco não atua sobre as criptomoedas. Atualmente, a Autoridade Tributária isenta de IRS as mais-valias obtidas com a venda de moedas como a bitcoin. No entanto, essa realidade poderá estar prestes a mudar. De acordo com o Eco, o Governo aguarda que a legislação sobre o Código do IRS seja alterada para poder começar a taxar as criptomoedas.