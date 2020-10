Flexdeal lança OPA sobre 19% da plataforma de investimento Raize

Plataforma de investimento portuguesa, Raize © DR

A sociedade de investimento mobiliário Flexdeal anunciou esta tarde o lançamento de uma OPA parcial sobre 19% do capital da Raize oferecendo uma contrapartida de 0,90 euros por ação.

O anúncio foi feito em comunicado enviado à CMVM, com uma oferta que é referente aos 950.000 dos cinco milhões de ações da Raize, num investimento máximo de 855 mil euros. A Flexdeal avalia assim a Raize em 4,5 milhões de euros, embora a preços de mercado a avaliação atual é de 3,6 milhões de euros.

Como contrapartida, a empresa admite um prémio de 11,11% face à cotação média ponderada das ações da Raize nos últimos seis meses, que é de 0,81 euros, e de 26,76% face ao preço de 0,71 euros a que os títulos encerraram a sessão desta sexta-feira. Em 2020 as ações da Raize acumulam uma desvalorização de 47,4%. A empresa foi admitida em julho de 2018 na bolsa de Lisboa com as ações a valerem 2 euros.