GameStop voltar subir com anúncio de saída do CEO

As ações da GameStop subiram 6,0% esta segunda-feira, depois que a retalhista de de videojogos norte-americana ter anunciado que o seu CEO, George Sherman, vai deixar o cargo até 31 de julho, após dois anos no cargo.

O gestor pode até abandonar mais cedo se encontrado um sucessor antes dessa data. A empresa explicou no seu relatório anual apresentado em março que estava "a avaliar o conjunto de competências da equipa de liderança executiva relacionadas com mudanças nos requisitos do negócio" e contratou uma empresa exterior para ajudar na avaliação.

"O Comité de Planeamento Estratégico e Alocação de Capital do conselho está a liderar uma busca para identificar candidatos a CEO com as capacidades e experiência para ajudar a acelerar a próxima fase da transformação da empresa", explicou a empresa em um comunicado.

No final de janeiro a GameStop tornou-se notícia global quando um exército de pequenos investidores amadores apostou na GameStop o que fez elevar entre 400% e 1600% as ações da empresa.

Tudo indica que o co-fundador e ex-CEO da fornecedora online de alimentos para animais domésticos Chewy, Ryan Cohen, vai assim expandir o seu controlo sobre a empresa, de que detém 13%, e assumir a posição de chairman em junho.