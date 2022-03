IGCP coloca 1.000 milhões em dívida a 5 e a 12 anos

Cristina Casalinho, Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) © Diana Quintela / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Março, 2022 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O IGCP colocou esta quarta-feira 1.000 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de cinco e 12 anos, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, foram colocados 500 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 12 anos) à taxa de juro de 1,154% e a procura cifrou-se em 790 milhões de euros, 1,58 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 14 de abril de 2027 (cerca de cinco anos), o IGCP colocou hoje também 500 milhões de euros à taxa de juro de 0,217% e procura atingiu 1.021 milhões de euros, 2,04 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje dois leilões de OT a cerca de cinco e 12 anos, com um montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.

No leilão mais recente de OT, realizado em 09 de fevereiro, foram colocados 1.250 milhões de euros, montante máximo indicativo, em OT a cerca de sete e 10 anos, com as taxas de juro a subirem em ambos os prazos.

Em 09 de fevereiro foram colocados 706 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 1,008%, superior à de 0,314% registada no anterior leilão comparável em 10 de novembro, quando foram colocados 686 milhões de euros a cerca de 10 anos.

A procura cifrou-se em 896 milhões de euros, 1,27 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 17 de outubro de 2028 (cerca de sete anos), o IGCP colocou também em 09 de fevereiro 544 milhões de euros à taxa de juro de 0,603%, também superior à do anterior leilão comparável em 09 de junho do ano passado, quando foram colocados 300 milhões de euros a cerca de seis anos à taxa de juro de -0,162%.

A procura atingiu 1.122 milhões de euros, 2,06 vezes o montante colocado.

Comentando os resultados dos leilões, o diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, explica as razões para que o leilão desta quarta-feira tenha acabado com taxas mais baixas para Portugal.

"Portugal emitiu 1.000 milhões de dívida de longo prazo, sendo 500 milhões em obrigações do tesouro a 5 anos e 500 milhões, em obrigações do tesouro a 12 anos. Na emissão a 5 anos a yield de colocação foi de 0,217% e na de 12 anos foi de 1,154%. As taxas da dívida soberana europeia, vinham a apresentar desde o início do ano uma tendência ascendente, o que implica prémios de risco mais elevados para os diferentes emitentes", considera.

Filipe Silva explica ainda que "os atuais conflitos entre a Rússia e a Ucrânia vieram inverter, pelo menos no curto prazo, esta tendência o que acabou por permitir que o leilão de hoje acabasse com taxas mais baixas para Portugal. Aguarda-se com alguma expetativa a próxima reunião do Banco Central Europeu para perceber que medidas irão ser adotadas, numa fase em que nos debatemos com inflação elevada e um conflito às portas da Europa, que direta ou indiretamente acabam por afetar todas as geografias."