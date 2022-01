Jerónimo Martins e grupo EDP com maior peso no PSI no final de 2021

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

O principal índice bolsista português (PSI) encerrou o mês de dezembro, o último de 2021, nos 5.569,48 pontos, o que representa um crescimento homólogo de 13,7% e uma subida em cadeia de mais de 2,5%, revelou esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). As empresas cotadas Jerónimo Martins (15,41%) EDP Renováveis (12,75%) e a EDP (10,26%) são as mais representativas deste índice, segundo o regulador do mercado de capitais.

Numa nota enviada à redação, a CMVM refere que a capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 214.115,4 milhões de euros, menos 999,0 milhões (0,5%) do que no mês anterior e menos 6,9% do que no período homólogo. No PSI, "a volatilidade do índice foi de 11,28%, abaixo dos 17,05% fixados no mês anterior e dos 15,83% registados em igual período do ano passado".

Acresce que o segmento acionista do mercado regulamentado cresceu 0,6%, para 81.315 milhões de euros e o segmento obrigacionista diminuiu 1,1% para 132.700,4 milhões de euros.

No mercado secundário a contado, as transações efetuados totalizaram 1.953,3 milhões de euros. O valor representa uma quebra de 29,8% face a novembro (-828,5 milhões de euros) e um decréscimo de 5,1% face a dezembro de 2020 (-104,7 milhões de euros).

No MTS Portugal, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 1.501,5 milhões de euros em dezembro, o que representa um decréscimo mensal de 83,5%, com as transações sobre Obrigações do Tesouro a caírem 47,1% e sobre Bilhetes do Tesouro a diminuir 91,9%.