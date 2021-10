João Leão convida novo presidente para a CMVM

EIOPA Chairman Gabriel Bernardino in his office in Frankfurt, Germany © European Union 2012 EP

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vai ter um novo presidente. Gabriela Figueiredo Dias, cujo mandato terminou no final do passado mês de junho, vai ser substituída por Gabriel Rodrigo Tavares Bernardino, que transita da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), onde também era presidente.

De acordo com uma nota oficial do gabinete do ministro das Finanças, João Leão "convidou Gabriel Rodrigo Tavares Bernardino a assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sucedendo a Gabriela Figueiredo Dias, cujo mandato terminou no final do passado mês de junho".

Antes de ingressar na liderança do regulador dos mercados de capitais, "foi solicitado à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) o relatório de avaliação curricular e adequação de competências ao exercício de cargo ao qual se aplica o estatuto de gestor público e o estatuto dos membros do conselho de administração da CMVM".

Logo que a CReSAP der o OK ao nome de Gabriel Bernardino "será proposta à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República a respetiva audição".

Segundo a nota do ministério, Bernardino "é licenciado em Matemática e mestre em Estatística e Otimização".

"Iniciou a sua carreia profissional no Instituto de Seguros de Portugal em 1989, tendo ocupado o cargo de diretor do departamento de Desenvolvimento entre 2000 e 2007 e de diretor geral de Desenvolvimento e Relações Institucionais entre 2007 e 2010."

"Em 2007, presidiu o grupo de trabalho Solvência II do Conselho da União Europeia, tendo sido responsável pela negociação da Diretiva Solvência II com os Estados-Membros e o Parlamento Europeu. Integrou o Comité Europeu dos Supervisores de Seguros e Pensões Complementares de reforma (CEIOPS) em 2006 tendo ocupado o cargo de Presidente do Conselho de Administração deste organismo entre 2009 e 2010. Entre 2011 e março de 2021 foi Presidente da Autoridade Europeia de Supervisão de Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA)", refere a mesma nota ministerial.

Gabriel Bernardino nasceu em dezembro de 1964 (vai fazer 57 anos) no Bombarral e graduou-se pela Universidade Nova de Lisboa.