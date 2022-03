Juros da dívida sobem a dois, cinco e a 10 anos

© AFP

Pelas 8h25 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 1,135%, contra 0,964% na quinta-feira.

Neste prazo, os juros terminaram em terreno negativo nas sessões de 08, 11 e 15 de janeiro de 2020 e atingiram o atual mínimo de sempre, de -0,059%, em 15 de dezembro de 2020.

Os juros a cinco anos também avançavam, 0,291%, contra 0,123% na véspera, depois de terem recuado para o atual mínimo de sempre, de -0,506%, em 15 de dezembro de 2020.

No mesmo sentido, os juros a dois anos subiam, para -0,309%, contra -0,465% na quinta-feira e o mínimo de sempre, de -0,814%, em 29 de novembro de 2021.

Após descerem desde 28 de fevereiro até quinta-feira devido ao agravamento da situação na Ucrânia, os juros das dívidas soberanas estão agora a recuperar.

Antes do conflito na Ucrânia, os juros das dívidas soberanas estavam a subir significativamente, chegando a atingir máximos desde a primavera de 2020, depois de a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ter admitido em 03 de fevereiro um aumento das taxas de juro diretoras do banco central da zona euro já este ano, para combater o aumento da inflação.

Na sequência da reunião do Conselho de Governadores e de uma subida da inflação homóloga 'flash' da zona euro para 5,1% em janeiro, o BCE admitiu em 03 de fevereiro endurecer a política monetária este ano com subidas das taxas de juro.

No mesmo dia, o Banco de Inglaterra (BoE) subiu, pela segunda vez em dois meses, a taxa de juro diretora de 0,25% para 0,5%.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:25:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

11/03......-0,309....0,291......1,135

10/03......-0,465....0,123......0,964

Grécia

11/03......0,067....1,388......2,565

10/03......-0,106....1,188......2,362

Irlanda

11/03......-0,289....0,267......0,944

10/03......-0,410....0,120......0,824

Itália

11/03......0,189...0,952.....1,909

10/03......-0,032...0,673.....1,649

Espanha

11/03......0,011....0,541......1,267

10/03......-0,142....0,366......1,098

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.