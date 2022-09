Lagarde resiste a falar de recessão na zona euro

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

A degradação do contexto económico na zona euro levou o Banco Central Europeu (BCE) a anunciar esta quinta-feira o maior aumento de sempre das taxas de juro diretoras, a revisão em alta as projeções sobre a inflação e a cortar "acentuadamente" nas estimativas do crescimento económico. Ainda assim, a presidente do BCE, Christine Lagarde, resistiu a falar num cenário de recessão - só o fez quando se referiu ao pior dos cenários possíveis.

No "cenário central", aquele em que o BCE deposita todas as fichas por considerar ser o mais expectável, o regulador da banca europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro de 3,1% este ano, de 0,9% em 2023 e de 1,9% em 2024. Há três meses o outlook era ainda de expansão da economia da zona euro (2,8% em 2022 e 2,1% em 2023 e 2024).

Ora, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Governadores do BCE, Lagarde afirmou que os indicadores mais recentes "apontam para um abrandamento substancial da economia" da zona euro. Disse mesmo que a economia deverá estagnar "no final do ano e no primeiro trimestre de 2023", mas não falou na hipótese de uma recessão.

Ainda que questionada, sendo confrontada com o facto de diferentes analistas já admitirem essa hipótese, Lagarde resistiu a colocar essa hipótese no cenário central do BCE. Todavia, admitiu que num "cenário adverso", mais pessimista, a instituição reconheça a hipótese de ocorrer uma recessão.

Que cenário seria esse? Aquele em que ocorra um corte total das entregas de gás vindo pelo leste da Europa e se torne imperativo racionar energia, sem que surjam outras fontes de acesso alternativas

Neste cenário assume-se que a guerra na Ucrânia se prolongue muito mais no tempo e o clima geopolítico se degrade ainda mais. Nesse caso, o banco central calcula um crescimento do PIB de 2,8% este ano, -0,9% em 2023 (recessão), seguindo-se uma recuperação de 1,9% em 2024.

A projeção desta quinta-feira do BCE para o PIB da zona euro baseia-se na evolução da inflação (vai em 9,1% em agosto), que reflete a pressão dos preços altos na energia, mas também na "situação geopolítica adversa, nomeadamente a agressão injustificada da Rússia à Ucrânia, que está a pesar na confiança de empresas e consumidores".