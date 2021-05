Legislação alemã pode permitir investimentos de até 350 mil milhões em criptomoedas

Elon Musk tem sido apologista da bitcoin, mas também de outras criptomoedas © Unsplash

Uma nova lei alemã poderá, teoricamente, trazer até 350 mil milhões de euros (425 mil milhões de dólares) de investimento institucional ao mercado de criptomoedas, informou o jornal financeiro Boersen Zeitung.

O relatório cita análises de Sven Hildebrandt, CEO da Distributed Ledger Consulting (DLC) e o projeto-lei, que foi aprovado pelo parlamento alemão na semana passada, deve entrar em vigor a 1 de julho se for aprovado pela Câmara Alta, o Bundesrat.

De acordo com a legislação alemã, os gestores de fundos de investimentos institucionais e patrimoniais, conhecidos como Spezialfonds (fundos especiais), poderão investir até 20% de sua carteira em criptomoedas.

Se todos fizessem isso até o limite de 20%, quase 425 mil milhões de dólares seriam transferidos de outros ativos para as criptomoedas, com base no total de ativos sob gestão (AUM) desses fundos na Alemanha.

A legislação pode ser um desenvolvimento significativo para uma aceitação mais ampla do investimento chamado de criptoinstitucional em toda a Europa, dado o estatuto da Alemanha como a economia mais poderosa da zona do euro.

Entretanto, verificaram-se outros sinais dessa aceitação de criptomoedas proveniente da Alemanha nos últimos meses, com o Deutsche Bank a anunciar a sua intenção de oferecer serviços de custódia e corretagem aos seus clientes institucionais em dezembro.

Certo é que ainda há muitas dúvidas sobre as criptomoedas e o presidente da Reserva Federal dos EUA explicou recentemente que elas "são um veículo de especulação e são para fazer apostas em aumentos de valor que ainda não chegaram ao estatuto de mecanismos de pagamento".

A semana passada surgiram notícias que o IRS nos EUA está a ponderar cobrar taxas nos lucros com criptomoedas - em Portugal não é sequer necessário declarar, ao contrário do que acontece com os ganhos com as ações.