Obrigações verdes de 100 milhões da Greenvolt já estão a ser negociadas

As green bonds (obrigações verdes) da Greenvolt, que totalizam cem milhões de euros, começaram a ser negociadas esta sexta-feira, de acordo com um comunicado da energética. As obrigações verdes da empresa liderada por João Manso Neto foram emitidas no dia 10 de novembro.

As obrigações, admitidas esta sexta-feira à negociação na Bolsa de Valores de Lisboa, foram emitidas de acordo com o 'Green Bonds Framework', suportado por uma avaliação independente por parte da Sustainalytics, uma entidade de referência que assegura que a emissão está alinhada com os standards da nternational Capital Market Association.

Estas green bonds têm um valor nominal de dez mil euros e um montante global de cem milhões de euros, com uma maturidade de sete anos. A taxa de juro é de 2,625% e o reembolso dos títulos emitidos está previsto para o dia 10 de novembro de 2028.

A emissão de obrigações verdes está alinhada com a estratégia da financeira da empresa de energias renováveis, diversificando fontes de financiamento.

O Banco de Investimento Global e o Haitong Bank atuaram, no âmbito desta emissão, como coordenadores globais conjuntos.