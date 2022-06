OPEP+ aumenta produção de petróleo para 648 mil barris por dia (Imagem de arquivo) © EPA

Os países que integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) acordaram esta quinta-feira aumentar a produção em julho para 648. mil barris diários, acima dos 432 mil nos meses anteriores.

"A produção, em julho, será ajustada para 648.000 barris por dia", indicou, em comunicado, a OPEP+, sublinhando a "importância de ter mercados estáveis e equilibrados".

Esta decisão foi tomada numa reunião virtual, que decorreu hoje, numa altura em que alguns países consumidores pedem que a organização aumente a produção, de modo a reduzir o preço do crude, que tem rondado os 120 dólares por barril (112,2 euros), um nível recorde.

A União Europeia (UE) está a finalizar um novo pacote de sanções contra a Rússia, que prevê travar as importações de petróleo daquele país, que chegam por via marítima.

Em maio, a OPEP tinha notado que as sanções contra Moscovo afetaram a sua capacidade exportadora, estimando que a Rússia, o segundo maior produtor de crude, fornecerá este ano uma média de 7,5% do crude, abaixo do previsto.

Até agora, a Arábia Saudita não planeava aumentar a sua produção para compensar a queda verificada na oferta russa face às sanções.

A OPEP+ volta a reavaliar a situação, numa reunião virtual, em 30 de junho.