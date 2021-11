OPEP+ mantém o ritmo de aumento da produção de petróleo

A procura de petróleo pode cair até 2 milhões de barris por dia. Fotografia: D.R.

Os representantes dos 13 países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de 10 produtores independentes aliados fizeram o anúncio numa declaração conjunta no final de uma reunião que decorreu em formato virtual.

Confirma-se "a decisão de ajustar em alta a produção conjunta em 400.000 barris por dia em dezembro", assinala o texto, indicando que a próxima reunião do grupo será no dia 02 desse mês.

O resultado do encontro já era esperado pelos mercados, apesar das pressões dos Estados Unidos e de outros países industrializados para um aumento mais significativo da oferta petrolífera, o que poderia baixar os preços.

Com a decisão anunciada hoje, a OPEP+ mantém em vigor o acordo aprovado em julho passado de repor gradualmente no mercado os 9,7 milhões de barris diários de crude que foram retirados em maio de 2020 em reação à queda na procura causada pela crise que surgiu com a pandemia de covid-19.

O plano prevê um aumento mensal de 400.000 barris diários na produção conjunta até setembro de 2022.