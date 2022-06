Período de subscrição de novas ações da Greenvolt arranca esta segunda-feira

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

De acordo com a informação remetida em 09 junho à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa está o aumento do capital da Greenvolt em 99.994.277,12 euros, abrangendo 17.792.576 novas ações, representativas de 12,785% do capital social.

O preço das novas ações é de 5,62 euros, sendo que os acionistas e investidores têm direitos preferenciais de subscrição.

Em 31 de maio, a Altri anunciou que distribuiu aos seus acionistas 39,64% da participação que detinha diretamente na Greenvolt, reduzindo de 58,72% para 19,08% a sua posição na empresa de energias renováveis, num total de 23.154.783 ações.

Entretanto, a Altri anunciou que não vai participar no aumento de capital da Greenvolt, mas que os seus acionistas terão oportunidade de participar diretamente naquela operação.

Na sexta-feira, a Altri e a Caima comunicaram ao mercado a intenção de vender os direitos de subscrição no aumento de capital da Greenvolt ao preço indicativo de 0,13 euros.

A oferta tem por objeto os 23.154.783 direitos pertencentes a estas duas empresas, decorrentes das participações que detêm na Greenvolt, sendo os destinatários da operação os acionistas da Altri que detenham essa qualidade às 23:59 do dia 14 de junho de 2022 e podendo cada um adquirir um direito por cada conjunto de 8,85914897 ações da Altri que detenha.