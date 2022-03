Os mercados abriram esta segunda-feira com um nível de stress ainda mais elevado do que o registado na semana anterior, sobretudo por causa do disparo do petróleo durante a madrugada. O ouro negro tocou nos 139,13 dólares, aproximando-se de máximos de 14 anos. O valor está agora abaixo dos 130 dólares, mas o aumento dramática está a assustar os mercados, após os Estados Unidos terem acenado com a possibilidade de um embargo petrolífero à Rússia.

De acordo com a CNBC, o petróleo do Mar do Norte, identificado como barril de Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, atingiu os 139,13 dólares na madrugada desta segunda-feira, a tocar no máximo histórico desde 2008 (em julho desse ano, o Brent chegou a valer 147,50 dólares). Este valor visava entregas do barril a 30 de março e surgiu depois do secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, ter revelado que está em conversações com os países aliados para banir a compra de petróleo russo. Um atraso nas negociações no Irão, que adiam o regresso do país ao mercado petrolífero, também contribuiu para a especulação do valor.

Já o barril West Texas Intermediate (WTI), que é negociado em Nova Iorque, por sua vez, aproximou-se dos 130 dólares. Este valor incidia sobre as entregas para 22 de março. Estes números não só refletem a volatilidade do mercado perante a guerra da Ucrânia, como também sinalizam os receios de um choque petrolífero, com a escassez desta commodity.

Por esta altura os valores mantêm-se altos, mas abaixo dos 130 dólares. Pelas 9h30, o Brent subia 6,42%, para 125,70 dólares, ao passo que o WTI dispara 6,61% para 123,28 dólares.

A 6 de março (este domingo), o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, fez saber que os EUA estariam a estudar a possibilidade de criar um embargo ao petróleo russo, considerando que o ouro negro é uma fonte de rendimento vital para a Rússia. Isto, considerando que o petróleo estará a aliviar a economia russa do impacto das sanções aplicadas pela União Europeia e Estados Unidos.

"Os EUA, que são menos dependentes do petróleo russo, estão já avançar com preparação do embargo do petróleo russo, enquanto de fontes oficiais europeias ainda não se ouviu uma reação. Os países membros da NATO compram mais de metade dos 7,5 milhões de barris de petróleo que a Rússia coloca todos os dias no mercado", lê-se na análise aos mercados da research unit da consultora BA&N.

A contribuir para esta incerteza está o regresso do Irão aos mercados petrolíferos. Haverá negociações com o Irão para recuperar o acordo nuclear de 2015, visando a eventual suspensão do seu programa nuclear. Um acordo poderia trazer o petróleo iraniano de volta aos mercados mundiais, atenuando evidentes desiquilibrios no mercado petrolífero. Mas não há avanços, para já, devido a exigências de manutenção do comércio com a Rússia. O Irão terá surgido como exigência de Moscovo para assegurar que as sanções impostas não vão prejudicar o comércio com Teerão, de acordo com o Financial Times.