Portugal entre os dez países com regime fiscal cripto mais favorável

Portugal é o sexto país com o regime fiscal mais favorável para as criptomoedas, de acordo com uma análise da plataforma noticiosa CoinJournal que coloca El Salvador como o país com melhores condições para quem investe em criptoativos.

De acordo com a análise do CoinJournal, Portugal poderia ocupar um lugar mais cimeiro no ranking não fosse a intenção do governo de tributar os ganhos dos investidores em criptoativos a uma taxa de 28%, a partir de 2023. A medida - lê-se- "pode comprometer o objetivo do país de se tornar o centro europeu para criptoativos".

A análise elenca 12 países com o regime fiscal mais favorável para investir em criptoativos. O ranking é liderado por El Salvador. Aquele país é considerado "o maior paraíso fiscal de criptomoedas", tendo em conta que não tem um único imposto sobre eventuais ganhos. Também porque não se antecipam qualquer introdução (a curto ou longo prazo) de impostos sobre os criptoativos. "Todas as leis são criadas em torno do incentivo à adoção de criptomoedas", lê-se ainda.

A lista continua com as Ilhas Caimão, seguida da Bielorrúsia e Eslovénia. Aliás, a Eslovénia é referida como o país que tem "mais entidades a aceitar Bitcoin do que os Estados Unidos", tendo um centro comercial denominado de BTC (sigla da Bitcoin).

Seguem-se Geórgia, Portugal, Singapura, Suíça, Porto Rico, Malásia, Malta e Alemanha. Note-se, que sete dos doze países analisados são europeus.