Portugal realiza hoje leilão de dívida a 3 e a 11 meses para angariar até mil milhões de euros

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza hoje um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro a três meses e a 11 meses, para angariar até mil milhões de euros.

Em comunicado, a agência que gere a dívida pública portuguesa indicou que pelas 10:30 irá ter lugar "dois leilões das linhas de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidades em 19 de maio de 2023 e 19 de janeiro de 2024".

O leilão tem o montante indicativo global entre 750 milhões de euros e mil milhões de euros.

No último leilão diretamente comparável de BT a 11 meses, em outubro do ano passado, o IGCP colocou 750 milhões de euros à taxa de juro média de 2,104%, tendo a procura atingido 1,74 vezes o montante colocado.

O último leilão de BT a trezes meses de Portugal teve lugar em junho do ano passado, tendo se financiado em 500 milhões de euros a uma taxa de -0,302% e tendo a procura atingido 2,13 vezes o montante colocado.

Contudo, já este ano, em 18 de janeiro, foram colocados 750 milhões de euros em BT a seis meses à taxa de juro média de 2,417%. Foram ainda colocados 500 milhões de euros à taxa de juro média de 2,725%.

A procura de BT a seis meses atingiu 2,14 vezes o montante colocado, e a de BT a 12 meses 3,8 vezes o montante colocado.

De acordo com o programa de financiamento do IGCP para 2023, o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado este ano deverá situar-se em cerca de 12,4 mil milhões de euros.

A instituição prevê financiar-se em até 4.000 milhões de euros através de leilões de dívida de curto prazo durante o primeiro trimestre, tendo previsto, além deste, mais um leilão de dívida de curto prazo para 15 de março, com o intuito de angariar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros, através da colocação de BT a seis meses e 12 meses.