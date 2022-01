Preço do barril de Brent atinge nível mais alto em sete anos

© ANDY BUCHANAN/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Janeiro, 2022 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço do barril do petróleo Brent, para entrega em março, atingiu um máximo em sete anos, abrindo em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 87,82 dólares.

O preço do petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, subiu esta terça-feira 1,50% face ao fecho do dia anterior a valer 86,52 dólares.

O petróleo está em alta há vários dias, apesar de se conhecer a intenção dos EUA e outros Estados de recorrerem às reservas de petróleo, precisamente para procurar conter o aumento dos preços.

Nem o aumento da produção da Líbia desacelerou o aumento do preço.

Para a subida da cotação também contribuiu a perspetiva de a vaga de infeções com a variante Ómicron do novo coronavirus começar a baixar em alguns países.