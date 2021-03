Preço do petróleo em alta depois de ataque na Arábia Saudita

Plataforma no Mar do Norte, a cerca de 140 quilómetros a oeste da cidade de Stavanger, Noruega. (Foto Tom LITTLE / AFP) © AFP

O preço do barril de Brent para entrega em maio subiu aos 71,38 dólares, o máximo dos últimos 14 meses, depois de notícias de um ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita.

Os contratos de futuros do barril de crude nos EUA referentes a abril subiram aos 67,98 dólares, o valor mais alto dos últimos dois anos.

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, anunciou no domingo que as forças rebeldes houthis, do Iémen, dispararam drones e mísseis contra instalações da indústria petrolífera no país, incluindo uma instalação da Saudi Aramco em Ras Tanura, considerada vital para as exportações de petróleo.

Riade classificou o atentado como um ataque fracassado à segurança energética global, segundo a agência Reuters. Mas os mercados reagiram com uma subida dos preços.

Às 08H24 o barril de Brent subia 1,46% para 70, 37 dólares.