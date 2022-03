Gabriel Bernardino, presidente da CMVM © CMVM

O presidente da Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), Gabriel Bernardino, apresentou hoje ao ministro das Finanças um pedido para renunciar ao cargo, por motivo de saúde, adianta uma nota publicada no site do regulador dos mercados.

No pedido de renúncia, Gabriel Bernardino solicita que a sua substituição ocorra "tão rapidamente quanto possível", tendo em conta as "limitações de saúde que justificam a decisão".