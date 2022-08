PSI cai 0,29% em linha com principais bolsas europeias

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Agosto, 2022 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira com o índice PSI a perder 0,29% para 6.079,37 pontos, acompanhando as descidas das principais bolsas europeias, num contexto de tensão entre China e Estados Unidos.

Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram e nove desceram. A Sonae SGPS liderou as descidas ao recuar 1,65% para 1,07 euros e, nas subidas, a Greenvolt destacou-se ao somar 1,81% para nove euros.

Nas subidas ficaram ainda a REN (0,72% para 2,81 euros), a Altri (0,67% para 5,24 euros), a EDP Renováveis (0,59% para 25,70 euros), a Navigator (0,46% para 3,94 euros) e o BCP (0,35% para 0,14 euros).

Nas maiores descidas, a Galp recuou 1,44% para 9,98 euros e a Corticeira Amorim caiu 1,15% para 10,36 euros.

Os lucros da Corticeira Amorim subiram 20,6% nos primeiros seis meses do ano face a igual período de 2021 e atingiram 48 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa.

A NOS recuou 1,02% para 3,70 euros, os CTT cederam 0,90% para 3,31 euros, a EDP baixou 0,50% para 4,95 euros e a Jerónimo Martins perdeu 0,44% para 22,60 euros.

No resto da Europa, Paris caiu 0,42%, Milão 0,35%, Frankfurt 0,23% e Londres 0,06%, com Madrid a contrariar esta tendência ao subir 0,15%, num dia em que os mercados mostraram algum nervosismo por causa da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, no meio de ameaças de China.

Pequim considerou que a visita de Pelosi "à região chinesa de Taiwan" demonstra uma atitude "extremamente perigosa" dos Estados Unidos e anunciou que vai efetuar manobras militares perto do território a partir de quinta-feira.