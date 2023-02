PSI cai 0,90% em contraciclo com bolsas europeias (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira no 'vermelho', com o índice PSI a cair 0,90% para 5.892,88 pontos, contrariando os ganhos das principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, nove subiram e seis desceram, com o BCP a perder 4,10% para 0,20 euros e a Galp a baixar 3,61% para 11,87 euros.

A Galp registou, em 2022, lucros de 881 milhões de euros, quase o dobro do que obteve no ano anterior, de acordo com um comunicado hoje publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor compara com os 457 milhões de euros que a Galp tinha registado em 2021.

A pressionar o PSI estiveram ainda as quedas da EDP Renováveis (-1,20% para 19,75 euros), da Greenvolt (-0,66% para 7,53 euros), da Altri (-0,53% para 4,53 euros) e da REN (-0,20% para 2,52 euros).

Nas subidas, os CTT lideraram com uma valorização de 1,23% para 3,71 euros, enquanto a Navigator e a Corticeira Amorim somaram 0,75% e ficaram em 3,23 euros e 9,45 euros, respetivamente.

A Semapa avançou 0,62% para 13,08 euros, a Jerónimo Martins subiu 0,52% para 19,39 euros e a EDP ganhou 0,37% para 4,63 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 1,11%, Madrid 1,02%, Londres 0,83%, Milão 0,63% e Frankfurt 0,58%, com as principais bolsas europeias animadas pelas estimativas mais otimistas de crescimento da zona euro divulgadas pela Comissão Europeia para 2023.

A Comissão Europeia reviu hoje em alta as projeções de crescimento da economia da zona euro, estimando agora que seja de 0,9%, em vez dos 0,3% que tinha antecipado no outono.