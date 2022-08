PSI cai 1,15% com BCP a liderar descidas

© EPA

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em baixa, com o índice PSI a perder 1,15% para 6.167,77 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias, tendo o BCP liderado as descidas.

Das 15 cotadas que integram este índice, quatro subiram, lideradas pela Greenvolt (1,88% para 9,74 euros), 10 desceram, com o BCP a cair 3,89% para 0,15 euros e uma ficou inalterada (Semapa, 14,50 euros).

Nas maiores descidas do PSI ficaram ainda a Galp (-2,25% para 10,64 euros), a EDP Renováveis (-1,92% para 25,51 euros) e a EDP (-1,90% para 4,96 euros).

A Mota-Engil desceu 1,13% para 1,23 euros, os CTT recuaram 0,87% para 3,40 euros e a Jerónimo Martins registou uma desvalorização mais baixa, de 0,36% para 22,42 euros.

Em sentido contrário, a Altri subiu 0,89% para 5,68 euros, a Navigator avançou 0,73% para 4,12 euros e a Sonae SGPS progrediu 0,10% para 1,04 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,74%, Milão 0,49%, Londres 0,47%, Madrid 0,24% e Paris 0,14%, com os bancos a contribuírem para os ganhos das bolsas espanhola e francesa, enquanto a bolsa milanesa foi animada pela subida da Telecom Italia (6,04%).