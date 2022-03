PSI com menos cotadas é um dos índices de referência mais pequenos da União Europeia

© André Luís Alves / Global Imagens

O fecho da sessão bolsista portuguesa de quinta-feira marcou o fim do PSI 20, acrónimo de Portuguese Stock Index, que desde 2014 não conseguia fazer jus ao nome. Incapaz de gerar atratividade para o mercado de capitais português, a Euronext Lisboa, a gestora da Bolsa de Valores na capital portuguesa, decidiu rever as regras e relançar o principal índice português. A partir desta sexta-feira, o PSI é a nova montra da bolsa portuguesa. Pretende melhorar a liquidez e eficiência das cotadas, mas tornou-se num dos índices de referência mais pequenos da União Europeia (UE).

Com a revisão das regras, as empresas Novabase, Ibersol, Pharol e Ramada foram despromovidas. De acordo com uma análise da BA&N Research Unit, agora, além do critério de velocidade do volume de negociação (mínimo de 15% das ações em bolsa têm de ser negociadas num período de 12 meses), "passou a ser definido um valor mínimo de valor de mercado das empresas com base nos títulos efetivamente disponibilizados para negociação, o chamado free float". Por isso, o índice perdeu quatro empresas, passando de 19 cotadas para apenas 15.

Com estas 15 empresas, o PSI apenas conta com um número de cotadas maior do que seis dos índices de referência dos 27 países da União Europeia. "Portugal passa a ter um benchmark apenas com mais títulos que a República Checa, a Croácia ou o Luxemburgo, mas os mesmos que a Bulgária. E fica atrás de outras economias do leste da Europa, como a Polónia ou a Roménia", lê-se.

O número reduzido do PSI compara com a média de cotadas presentes nos índices de referência das praças dos vários países europeus: 21 empresas. A bolsa da Eslováquia, a contar apenas com cinco empresas cotadas, tem o índice de referência mais pequeno da União Europeia. Já dez dos 16 países da UE apresentam um total entre 20 e 29 títulos nos respetivos índices de referência do mercado acionista. "É isso mesmo que se verifica em países como a Irlanda, a Grécia, Bélgica ou Holanda", nota a análise da BA&N.

"Acima de 30 títulos só há sete mercados na UE, sendo que três deles têm um total de 40 cotadas: Itália, França e a "oda poderosa Alemanha. Em Espanha, o IBEX conta atualmente com um cabaz de 35 títulos", lê-se. Refira-se que na Alemanha, assistiu-se também a uma reformulação do índice de referência (DAX), no final de 2021. No entanto, esse reposicionamento "o objetivo foi o de aumentar a representatividade da economia alemã no mercado de capitais".

Assim, o DAX passou de 30 para 40 cotadas: "o aumento do número de títulos cumpriu a função de fazer aumentar a representação da economia na bolsa já que a capitalização bolsista de 1,25 biliões de euros equivale a 37,5% do PIB. Também permitiu fomentar a diversificação de setores da economia germânica na bolsa, algo que não se pode dizer no que respeita ao caso português".

A alteração no nome do índice português gerou mudanças na composição para "melhorar a liquidez e eficiência do índice e ir melhor ao encontro das necessidades dos utilizadores", de acordo com a Euronext Lisboa. Contudo, embora confirmasse a realidade do poder do mercado de capitais português para o exterior, isso não retirou prestígio ao índice dentro de Portugal.

Nota a análise da BA&N que, "em Portugal, as empresas que se mantêm na principal montra do mercado de capitais apresentam uma capitalização bolsista conjunta de 74,1 mil milhões de euros". Este valor em bolsa "representa 35% do Produto Interno Bruto nacional (PIB), ou seja, a riqueza gerada anualmente no país", sendo que a "diferença com a saída das quatro cotadas é mínima, tendo em conta que valem, no seu conjunto, apenas 633 milhões de euros".

Entre as cotadas, é o setor energético que tem maior peso. A EDP e a EDP Renováveis são responsáveis por mais de metade do valor em bolsa das cotadas no PSI. "Se a estas duas cotadas se juntar a Galp Energia, a REN e a GreenVolt, a mais recente empresa do índice de referência da bolsa portuguesa, a capitalização bolsista conjunta das empresas do setor energético ascende a 50 mil milhões de euros", sublinha a análise. Ou seja, representam 67% do total (mais de dois terços).

Em 15 cotadas, cinco são empresas de energia, três são da pasta e papel (Altri, Navigatore a Semapa), seguindo-se, em termos de representatividade, o setor do retalho/distribuição, com a Sonae e a Jerónimo Martins. Seguem-se as telecomunicações (NOS) e os CTT, enquanto o setor financeiro, "que em tempos teve uma elevada representação no PSI", conta agora apenas com o BCP.