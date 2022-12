PSI contraria maioria das bolsas europeias e sobe 0,32% (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira a sessão em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,32% para 5.770,36 pontos, quando as principais bolsas europeias terminaram quase todas em baixa.

Das 15 cotadas que integram este índice, sete subiram, sete desceram e uma ficou inalterada.

A Greenvolt liderou as subidas (2,52% para 8,13 euros) e os CTT destacaram-se nas descidas (-1,24% para 3,17 euros).

Nas maiores subidas ficaram ainda a EDP Renováveis (1,76% para 21,91 euros), a Semapa (1,27% para 12,76 euros) e a EDP (1% para 4,62 euros).

Com ganhos inferiores a 0,40% terminaram a Galp (11,70 euros), a REN (2,59 euros) e a Navigator (3,74 euros).

Em sentido contrário, o BCP caiu 0,83% para 0,14 euros e a Mota-Engil baixou 0,66% para 1,20 euros.

A Mota-Engil anunciou hoje que assinou um contrato de mineração na Costa do Marfim com a Endeavour Mining no valor de 600 milhões de dólares (cerca de 568,4 milhões de euros).

Com desvalorizações mais ligeiras no PSI, a Sonae SGPS recuou 0,11% para 0,94 euros e a Jerónimo Martins desceu 0,10% para 20,44 euros.

Das principais bolsas europeias, só Milão fechou no 'verde', com uma ligeira subida de 0,11%. Frankfurt caiu 0,45%, Paris e Londres desceram 0,41% e Madrid perdeu 0,37%, com os mercados à espera das decisões de vários bancos centrais (Banco Central Europeu, Banco de Inglaterra e Reserva Federal) que decorrem esta semana.