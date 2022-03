Revolução dos NFT em debate em Cascais

© EPA/Rodrigo Sura

Os token não fungíveis (NFT) vieram revolucionar a forma de se colecionar e mesmo de se fazer investimento. Estes ativos digitais têm estado a ganhar popularidade nos últimos meses, com algumas obras a serem vendidas por vários milhões de dólares e a ganharem destaque junto de empresas e de grandes leiloeiras.

Este universo NFT será discutido numa conferência que se realizará este sábado, 2 de abril, em Cascais, organizada pela Meeta Club. O evento, que contará com 15 oradores e mais de uma centena de participantes, irá analisar o estado atual do mercado de NFT. Uma parte da conferência será dedicada aos conceitos básicos do mundo NFT e às inúmeras possibilidades de conectar este universo com a realidade físicas.

Será também analisada a transição da web2 para web3 e o papel que os NFT poderão ter nesse novo mundo, permitindo aos criadores gerar ideias de negócio inovadoras. A conferência incidirá também na forma como se podem criar estes projetos e adicionar valor, dando oportunidade de se interagir com criadores, conhecer toda a cadeia de valor dos NFT e de se perceber melhor as dinâmicas deste mercado.