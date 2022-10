Wall Street abre mista com Meta a perder cerca de 25%

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quinta-feira mista no início da sessão, quando prossegue a época de apresentação de resultados das grandes empresas norte-americanas, enquanto a Meta, dona do Facebook, perdia perto de 25%.

Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,30% para 32.253,15 pontos e o índice alargado S&P ganhava 0,42% para 3.846,50 pontos.

Já o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma perda de 0,16%, para 10.953,44 pontos, arrastado pela Meta, que perdia 24,97% para 97,40 euros por ação.

A 'holding' Meta, que controla a Facebook, apresentou na quarta-feira os resultados do trimestre terminado em setembro, com uma queda acentuada de lucros, o que acontece pelo segundo trimestre consecutivo, devido à baixa das receitas publicitárias, provocada pela concorrência da popular plataforma vídeo TikTok.

Os resultados dececionantes da Meta seguiram-se aos também fracos apresentados pela 'holding' da Google, a Alphabet, e Microsoft, esta semana.

Alguns investidores estão preocupados por entenderem que a Meta está a gastar demasiado dinheiro e a confundir as pessoas com o seu foco no Metaverso, um conceito confuso de realidade virtual e aumentada; que poucas pessoas entendem, ao mesmo tempo que se confronta com a redução das receitas publicitárias.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou sem rumo, com as tecnológicas a puxarem a bolsa para terreno negativo.

Os resultados finais da sessão indicam que o Nasdaq recuou 2,04% e o alargado S&P500 perdeu 0,71%, enquanto, pelo contrário, o seletivo Dow Jones Industrial Average resistiu a estas baixas, com um avanço mínimo de 0,01%.

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 88,63 dólares e o rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos baixava para 3,97%.